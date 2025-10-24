Meta сократила 600 сотрудников в подразделении искусственного интеллекта

Компания Meta сократила около 600 сотрудников в подразделении, которое занимается разработкой искусственного интеллекта.

Причины увольнения в Meta

Увольнения произошли в так называемой "лаборатории суперинтеллекта" – инициативе, созданной для повышения эффективности управления и уменьшения бюрократии внутри компании, передает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Кого коснулись увольнения?

Больше всего сокращения коснулись команд подразделения Fundamental AI Research (FAIR) – главного научно-исследовательского центра Meta в сфере искусственного интеллекта. Также изменения коснулись команд, занимавшихся внедрением AI в продукты компании и поддержкой инфраструктуры.

Во внутренней записке директор по вопросам AI Александер Ван объяснил, что решение принято для повышения эффективности работы.

Меньше людей означает меньше обсуждений перед принятием решений, и каждый сотрудник будет иметь больше ответственности и влияния,

- отметил он.

В то же время сокращения не коснулись TBD Lab, которая отвечает за разработку новых моделей искусственного интеллекта для Meta. Уволенным сотрудникам предложили подать заявки на другие должности внутри компании.

Планы Meta

Сокращения произошли на фоне попыток Meta догнать конкурентов в сфере AI. Компания ранее активно переманивала специалистов из других корпораций, предлагая миллионные контракты, однако не смогла достичь стабильности в развитии направления.

По данным Financial Times, Meta потратила около 15 миллиардов долларов на приобретение компании Scale, чтобы усилить свои ресурсы в сфере искусственного интеллекта. Однако после объединения команд их быстро разделили снова, а структура AI-направления осталась неопределенной.

Таким образом, сокращение стало очередной попыткой Meta найти эффективную модель управления в сфере искусственного интеллекта, где компания все еще ищет баланс между инновациями и стабильностью.

Что этому предшествовало?