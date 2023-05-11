Штучний інтелект важливіший за людей: Microsoft заморожує підвищення зарплат заради розвитку AI

Розвиток штучного інтелекту став пріоритетним напрямком для багатьох технологічних гігантів. Подекуди навіть важливішим за розвиток та мотивацію власного персоналу.

Можливості штучного інтелекту стали справжнім Клондайком для сотень технологічних бізнесів. Розвиток AI потребує значних інвестицій, тож компаніям доводиться урізати багато інших напрямків, аби заощадити ресурси та залишитися конкурентними у погоні за першістю у розвитку штучного інтелекту.

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Microsoft не буде індексувати зарплати своїх працівників

Як стало відомо Bloomberg, працівники технологічного гіганта Microsoft отримали листа від глави компанії Сатьї Наделли, в якому повідомляється, що до кінця 2023 року індексація зарплат заморожується. Йдеться насамперед про тих співробітників, які працюють фулл-тайм.

Штучний інтелект став пріоритетним напрямком для технологічних гігантів / Фото Pexels

Повідомляється, що усі заощаджені гроші Microsoft хоче інвестувати у розвиток штучного інтелекту.

На рівні компанії ми розуміємо, що повинні приймати важливі рішення про інвестиції у співробітників для того, щоб одночасно рухатися в економічному середовищі, що змінюється, і здійснювати великі платформні зміни,

– прокоментував ситуацію один з менеджерів компанії.

Microsoft розглядає можливість незначного підняття погодинних ставок. Натомість усі премії та бонуси найближчим часом будуть залишатися на попередньому рівні. Раніше стало відомо, що Microsoft хоче скоротити штат на 10 тисяч працівників.

Загалом у 2023 році технологічні компанії вже звільнили приблизно 56 тисяч співробітників по всьому світі.