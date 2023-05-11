Кого замінять роботи

У консалтинговій компанії A.T. Kearney вважають, що через 20 років роботи повністю замінять людей на таких професіях:

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секретарі;

Нині понад 2,5 мільйони німці працюють офісними працівниками. Ймовірно протягом 20 років, 70% працівників замінять роботи.

кухарі;

Навряд роботи зможуть приготувати справжній кулінарний шедевр, але виконати базові завдання по типу нарізки овочів їм під силу.

продавці;

У багатьох супермаркетах каси самообслуговування уже замінили касирів. Покупці самі можуть просканувати коди та оплатити товари у будь-який спосіб.

офіціанти;

У деяких ресторанах Китаю, роботи уже працюють на цій роботі. Вони можуть приймати замовлення, приносити їжу та розраховувати клієнтів.

економісти;

Роботи уже давно вміють виконувати складні економічні обчислення. Тож очікувано, що вони скоро зможуть замінити людей на цій професії.

поштові кур'єри;

У 2013 році концерн Deutsche Post заявив про можливість доставки листів та бандеролей за допомогою безпілотників Paketkopter.

банківські клерки;

Будь-які валютні операції уже під силу для штучного інтелекту. Тому більшість працівників банків, можуть лишитися без роботи.

комірники;

На складах активно використовують роботів для складних логістичних завдань. Тож незабаром вони стануть там основною силою.

зварювальники;

Роботи поступово залучаються до цієї галузі й незабаром замінять людей у цій сфері, щоб вони підшукали собі безпечнішу роботу.

бухгалтери.

Ця сфера теж скоро буде повністю автоматизована й людям не доведеться вести складні бюрократичні процедури.

Проте є професії, які замінити для штучного інтелекту поки що не вдасться, серед них: вихователі в дитсадках, медичні працівники та науковці.

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