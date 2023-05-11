Кого замінять роботи
У консалтинговій компанії A.T. Kearney вважають, що через 20 років роботи повністю замінять людей на таких професіях:
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- секретарі;
Нині понад 2,5 мільйони німці працюють офісними працівниками. Ймовірно протягом 20 років, 70% працівників замінять роботи.
- кухарі;
Навряд роботи зможуть приготувати справжній кулінарний шедевр, але виконати базові завдання по типу нарізки овочів їм під силу.
- продавці;
У багатьох супермаркетах каси самообслуговування уже замінили касирів. Покупці самі можуть просканувати коди та оплатити товари у будь-який спосіб.
- офіціанти;
У деяких ресторанах Китаю, роботи уже працюють на цій роботі. Вони можуть приймати замовлення, приносити їжу та розраховувати клієнтів.
- економісти;
Роботи уже давно вміють виконувати складні економічні обчислення. Тож очікувано, що вони скоро зможуть замінити людей на цій професії.
- поштові кур'єри;
У 2013 році концерн Deutsche Post заявив про можливість доставки листів та бандеролей за допомогою безпілотників Paketkopter.
- банківські клерки;
Будь-які валютні операції уже під силу для штучного інтелекту. Тому більшість працівників банків, можуть лишитися без роботи.
- комірники;
На складах активно використовують роботів для складних логістичних завдань. Тож незабаром вони стануть там основною силою.
- зварювальники;
Роботи поступово залучаються до цієї галузі й незабаром замінять людей у цій сфері, щоб вони підшукали собі безпечнішу роботу.
- бухгалтери.
Ця сфера теж скоро буде повністю автоматизована й людям не доведеться вести складні бюрократичні процедури.
Штучний інтелект скоро ліквідує 26 мільйонів робочих місць
- Очікується, що вже у найближчі 5 років майже чверть усіх робочих місць зазнає трансформацій внаслідок ШІ, цифровізації, переходу на "зелену" енергетику та перерозподілу ланцюжків постачання товарів.
- Разом з тим вплив технологій на ринок праці оцінюється як позитивний. Найбільшими рушійними силами нового зростання зайнятості повинні стати кібербезпека, аналітика великих даних та технології управління.
- Також варто очікувати, що багато ролей, які передбачають спілкування, міркування та координацію, будуть виконувати додатки штучного інтелекту на кшталт ChatGPT.