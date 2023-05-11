Кого заменят работы
В консалтинговой компании AT Kearney считают, что через 20 лет работы полностью заменят людей на таких профессиях:
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- секретари;
Сейчас более 2,5 миллиона немцы работают офисными работниками. Вероятно, в течение 20 лет, 70% работников заменят работы.
- повара;
Вряд ли работы смогут приготовить настоящий кулинарный шедевр, но выполнить базовые задания по типу нарезки овощей им по силам.
- продавцы;
Во многих супермаркетах кассы самообслуживания уже заменили кассиров. Покупатели сами могут просканировать коды и оплатить товары любым способом.
- официанты;
В некоторых ресторанах Китая работы уже работают на этой работе. Они могут принимать заказы, приносить еду и рассчитывать клиентов.
- экономисты;
Работы уже давно могут выполнять сложные экономические вычисления. Ожидается, что они скоро смогут заменить людей на этой профессии.
- почтовые курьеры;
В 2013 году концерн Deutsche Post заявил о возможности доставки писем и бандеролей с помощью беспилотников Paketkopter.
- банковские клерки;
Любые валютные операции уже по силам для искусственного интеллекта. Поэтому большинство работников банков могут остаться без работы.
- кладовщики;
На складах активно используют роботов для сложных логистических задач. Вскоре они станут там основной силой.
- сварщики;
Работы постепенно вовлекаются в эту область и вскоре заменят людей в этой сфере, чтобы они подыскали себе более безопасную работу.
- бухгалтеры.
Эта область тоже скоро будет полностью автоматизирована и людям не придется вести сложные бюрократические процедуры.
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- Ожидается, что уже в ближайшие 5 лет почти четверть всех рабочих мест претерпевает трансформации вследствие ИИ, цифровизации, перехода на "зеленую" энергетику и перераспределения цепочек поставок товаров.
- Вместе с тем влияние технологий на рынок труда оценивается как положительное. Крупнейшими движущими силами нового роста занятости должны стать кибербезопасность, аналитика обширных данных и технологии управления.
- Также следует ожидать, что многие роли, предусматривающие общение, рассуждения и координацию, будут выполнять приложения искусственного интеллекта типа ChatGPT.