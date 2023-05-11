Кого заменят работы

В консалтинговой компании AT Kearney считают, что через 20 лет работы полностью заменят людей на таких профессиях:

Читайте также Билл Гейтс предупредил о массовой потере рабочих мест из-за ИИ и объяснил, что делать

секретари;

Сейчас более 2,5 миллиона немцы работают офисными работниками. Вероятно, в течение 20 лет, 70% работников заменят работы.

повара;

Вряд ли работы смогут приготовить настоящий кулинарный шедевр, но выполнить базовые задания по типу нарезки овощей им по силам.

продавцы;

Во многих супермаркетах кассы самообслуживания уже заменили кассиров. Покупатели сами могут просканировать коды и оплатить товары любым способом.

официанты;

В некоторых ресторанах Китая работы уже работают на этой работе. Они могут принимать заказы, приносить еду и рассчитывать клиентов.

экономисты;

Работы уже давно могут выполнять сложные экономические вычисления. Ожидается, что они скоро смогут заменить людей на этой профессии.

почтовые курьеры;

В 2013 году концерн Deutsche Post заявил о возможности доставки писем и бандеролей с помощью беспилотников Paketkopter.

банковские клерки;

Любые валютные операции уже по силам для искусственного интеллекта. Поэтому большинство работников банков могут остаться без работы.

кладовщики;

На складах активно используют роботов для сложных логистических задач. Вскоре они станут там основной силой.

сварщики;

Работы постепенно вовлекаются в эту область и вскоре заменят людей в этой сфере, чтобы они подыскали себе более безопасную работу.

бухгалтеры.

Эта область тоже скоро будет полностью автоматизирована и людям не придется вести сложные бюрократические процедуры.

Однако есть профессии, которые заменить искусственному интеллекту пока не удастся, среди них: воспитатели в детсадах, медицинские работники и ученые.

Искусственный интеллект скоро ликвидирует 26 миллионов рабочих мест