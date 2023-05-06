Стремительное развитие искусственного интеллекта, скорость его работы и уменьшение стоимости его создания и обучения спровоцируют большие изменения на рынке труда. Многие профессии просто исчезнут, но это вовсе не означает, что миллионы людей окажутся на улице – им просто придется сменить профессию.

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Чего ждать от развития искусственного интеллекта

В отчете Всемирного экономического форума в Женеве говорится, что искусственный интеллект спровоцирует большие нарушения рынка труда. Ожидается, что уже в ближайшие 5 лет почти четверть всех рабочих мест претерпевает трансформации вследствие ИИ, цифровизации, перехода на "зеленую" энергетику и перераспределения цепочек поставок товаров.

Искусственный интеллект изменит рынок труда​ / Фото Pixabay

Вместе с тем влияние технологий на рынок труда оценивается как положительное. Крупнейшими движущими силами нового роста занятости должны стать кибербезопасность, аналитика больших данных и технологии управления.

Также следует ожидать, что многие роли, предусматривающие общение, рассуждения и координацию, будут выполнять приложения искусственного интеллекта типа ChatGPT.

Опрос крупных компаний показал, что как минимум 75% из них хотят в течение следующих 5 лет активно внедрить искусственный интеллект в работу своего бизнеса. Это может привести к сокращению 26 миллионов рабочих мест. Аналитики говорят, что под наибольшей угрозой окажутся кассиры, клерки, работники по вводу данных и бухгалтеры.

Вместе с тем, отчет говорит, что искусственный интеллект пока меньше угрожает перспективам труда, чем замедление экономического роста, дефицит пропорции и инфляция.