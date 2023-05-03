Как известно, недавно из компании Samsung произошла большая утечка конфиденциальных данных. Специалисты делают все, чтобы найти путь утечки данных, а пока запретили работникам пользоваться технологиями, которые могут представлять потенциальную угрозу.

Читайте также Искусственный интеллект "создал" McDonald's на 300 лет раньше: феноменальные фото

Запрет на использование искусственного интеллекта

Как стало известно изданию Bloomberg, Samsung официально запретил своим работникам пользоваться генеративным искусственным интеллектом. Причина – возможная причастность технологии к утечке данных.

В служебной записке, полученной работниками компании, говорится об обеспокоенности данными, которые получает искусственный интеллект, и их хранение на внешних серверах. О полном отказе от технологии искусственного интеллекта речь не идет, Samsung рассматривает возврат к пользованию ею, как только удастся найти способ делать это безопасно.

Прогресс становится обыденностью. Но есть вещи, которые всегда вызывают восхищение. Например, новый кроссовер Škoda Karoq. Мощная передняя часть, динамические пропорции и большой выбор smart функций откроют для вас путь возможностей.

Вместе с запретом на использование ИИ Samsung запретил работникам разглашать какие-либо данные о компании. В случае нарушения будет применено дисциплинарное наказание или увольнение.