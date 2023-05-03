Як відомо, нещодавно з компанії Samsung стався великий витік конфіденційних даних. Фахівці роблять усе, щоб знайти шлях витоку даних, а поки заборонили працівникам користуватися технологіями, які можуть нести потенційну загрозу.

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Заборона на використання штучного інтелекту

Як стало відомо виданню Bloomberg, Samsung офіційно заборонив своїм працівникам користуватися генеративним штучним інтелектом. Причина – можлива причетність технології до витоку даних.

У службовій записці, яку отримали працівники компанії, йдеться про занепокоєння щодо даних які отримує штучний інтелект, та їх зберігання на зовнішніх серверах. Про повну відмову від технології штучного інтелекту не йдеться, Samsung розглядає повернення до користування нею, як тільки вдасться знайти спосіб робити це безпечно.

Прогрес стає буденністю. Та є речі, що завжди викликають захоплення. Наприклад, новий кросовер Škoda Karoq. Потужна передня частина, динамічні пропорції та великий вибір smart-функцій відкриють для вас шлях можливостей.

Разом із забороною на використання ШІ Samsung заборонив працівникам розголошувати будь-які дані про компанію. У разі порушення буде застосоване дисциплінарне покарання або звільнення.