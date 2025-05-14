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14 травня, 11:36
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Ще одна хвиля звільнень у Microsoft: під скорочення потраплять тисячі людей

Анастасія Лукашевська

Microsoft оголосила про нову хвилю глобальних скорочень, яка торкнеться понад 6,5 тисяч працівників. Звільнення відбуваються попри зростання прибутку.

Наймастшабніше скорочення

Компанія планує скоротити близько 3% своєї глобальної команди, повідомляє CNBC, передає 24 Канал. Станом на червень 2024 року в Microsoft працювало приблизно 228 тисяч людей, тож масштаб скорочень є одним із найбільших за останні роки.

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Дохід та прибуток компанії – зросли

Попри сильні фінансові показники – 70,1 мільярда доларів доходу та 25,8 мільярда доларів чистого прибутку за останній квартал – Microsoft пояснює зміни потребою адаптації до динамічного ринку

За словами представників компанії, звільнення стосуватимуться працівників на різних рівнях, у різних командах і регіонах.

Зауважимо, що це вже не перший раунд скорочень. У 2023 році компанія звільнила 10 тисяч працівників, а ще одну хвилю звільнень провела на початку 2024-го.