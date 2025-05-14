Ще одна хвиля звільнень у Microsoft: під скорочення потраплять тисячі людей

Microsoft оголосила про нову хвилю глобальних скорочень, яка торкнеться понад 6,5 тисяч працівників. Звільнення відбуваються попри зростання прибутку.

Наймастшабніше скорочення

Компанія планує скоротити близько 3% своєї глобальної команди, повідомляє CNBC, передає 24 Канал. Станом на червень 2024 року в Microsoft працювало приблизно 228 тисяч людей, тож масштаб скорочень є одним із найбільших за останні роки.

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Дохід та прибуток компанії – зросли

Попри сильні фінансові показники – 70,1 мільярда доларів доходу та 25,8 мільярда доларів чистого прибутку за останній квартал – Microsoft пояснює зміни потребою адаптації до динамічного ринку.

За словами представників компанії, звільнення стосуватимуться працівників на різних рівнях, у різних командах і регіонах.

Зауважимо, що це вже не перший раунд скорочень. У 2023 році компанія звільнила 10 тисяч працівників, а ще одну хвилю звільнень провела на початку 2024-го.