Самое масштабное сокращение

Компания планирует сократить около 3% своей глобальной команды, сообщает CNBC, передает 24 Канал. По состоянию на июнь 2024 года в Microsoft работало примерно 228 тысяч человек, поэтому масштаб сокращений является одним из крупнейших за последние годы.

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Доход и прибыль компании – выросли

Несмотря на сильные финансовые показатели – 70,1 миллиарда долларов дохода и 25,8 миллиарда долларов чистой прибыли за последний квартал – Microsoft объясняет изменения необходимостью адаптации к динамичному рынку.

По словам представителей компании, увольнения будут касаться работников на разных уровнях, в разных командах и регионах.

Заметим, что это уже не первый раунд сокращений. В 2023 году компания уволила 10 тысяч работников, а еще одну волну увольнений провела в начале 2024-го.