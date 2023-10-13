США звинувачує Microsoft у несплаті податків: куди "поділися" 30 мільярдів доларів

До офісу компанії Microsoft надійшов не дуже приємний лист від Податкового управління США (IRS). Техногіганта звинуватили у несплаті податків на десятки мільярдів доларів.

Несплата податків на мільярди

За підрахунками IRS, компанія Microsoft не доплатила податків на 28,9 мільярда доларів. Як повідомили представники техногіганта, підрахунки Податкового управління неточні, тому заявлена сума не відповідає дійсності.

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Зокрема, Microsoft повідомив, що мова йде про розподіл прибутку між юрисдикціями кількох країн у 2004 – 2013 роках. Компанія вже заплатила 10 мільярдів доларів податків, але цей показник чомусь не врахований у розрахунках податківців.

Microsoft не згоден з цими запропонованими змінами та подаватиме апеляцію в IRS. Очікується, що цей процес займе кілька років,

– йдеться у заяві компанії.

Раніше повідомлялося, що НАЗК готує поповнення у санкційних списках сервісами Yandex. Попри те, що засновники компанії потрапили під санкції, російський гігант просив ЄС зняти з нього обмеження. Щоправда, вірити росіянам ніхто не збирається, тому блокування сервісів Yandex – це лише питання часу. Як відомо, компанія співпрацює з російською владою та надає силовим структурам доступ до своїх дата-центрів.