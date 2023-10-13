Неуплата налогов на миллиарды

По подсчетам IRS компания Microsoft не доплатила налогов на 28,9 миллиарда долларов. Как сообщили представители техногиганта, подсчеты Налогового управления неточные, поэтому заявленная сумма не соответствует действительности.

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В частности, Microsoft сообщила, что речь идет о распределении прибыли между юрисдикциями нескольких стран в 2004 – 2013 годах. Компания уже заплатила 10 миллиардов долларов налогов, но этот показатель почему не учтен в расчетах налоговиков.

Microsoft не согласен с этими предложенными изменениями и будет подавать апелляцию в IRS. Ожидается, что этот процесс займет несколько лет,

– говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что НАПК готовит пополнение в санкционных списках сервисами Yandex. Несмотря на то, что учредители компании подверглись санкциям, российский гигант просил ЕС снять с него ограничения. Правда, верить россиянам никто не собирается, поэтому блокировка сервисов Yandex – это только вопрос времени. Как известно, компания сотрудничает с российскими властями и предоставляет силовым структурам доступ к своим дата-центрам.