НАПК внесло сразу несколько дочерних фирм Yandex в список кандидатов на санкции. Ведомство также назвало главные основания для принятия решения.

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Сервисы Yandex ждут санкции

Прежде всего подчеркивают, что сервисы Yandex имеют продолжительную историю работы на российскую пропаганду. Кроме того, не стоит забывать о сотрудничестве с ФСБ. В частности, речь идет о передаче личных данных пользователей российским спецслужбам. В то время как сама компания продолжает работать в России и платить налоги в государственный бюджет.

В НАПК более подробно рассказали об опасности сервисов Yandex:

"Яндекс-поиск" – алгоритмы этого сервиса настроены таким образом, чтобы выдавать на первых страницах информацию, необходимую Кремлю. Следовательно, к выдаче не попадают критические данные о российских властях или правдивая информация о полномасштабной агрессии России против Украины;

– алгоритмы этого сервиса настроены таким образом, чтобы выдавать на первых страницах информацию, необходимую Кремлю. Следовательно, к выдаче не попадают критические данные о российских властях или правдивая информация о полномасштабной агрессии России против Украины; "Яндекс-деньги" – 75% этого сервиса принадлежит российскому Сбербанку. Следовательно, кредитор имеет доступ к данным об онлайн-перемещении средств пользователей;

– 75% этого сервиса принадлежит российскому Сбербанку. Следовательно, кредитор имеет доступ к данным об онлайн-перемещении средств пользователей; "Яндекс-еда" и "Яндекс-таксы" – это сервис также имеет доступ к очень важным личным данным клиентов. Речь идет о домашних и рабочих адресах клиентов, их рабочем расписании, адресах школ и детсадов и т.п.;

– это сервис также имеет доступ к очень важным личным данным клиентов. Речь идет о домашних и рабочих адресах клиентов, их рабочем расписании, адресах школ и детсадов и т.п.; "Яндекс-карты" и "Яндекс-навигатор" – в НАПК относят эти сервисы к категории самых опасных. Во-первых, некоторые жители Украины продолжают использовать российские услуги через VPN. Потенциально это означает, что российская сторона может получить данные о движении военной техники и украинских режимных объектах.

Стоит добавить, что все вышеупомянутые сервисы можно загрузить на платформах App. Store и Google Play.

Последние заявления соучредителя Yandex и комментарии НАПК

У источника компании Yandex стоял Аркадий Волож, против которого в 2022 году Евросоюз ввел санкции. Главная причина – финансовая поддержка российского правительства. Однако в августе 2023 года он убрал из своей биографии, которую можно найти в сети, информацию о работе в России. Более того, Волож даже выступил с публичным осуждением полномасштабной войны России против Украины.

Сразу после этого соучредитель Yandex обратился в Евросоюз с запросом об исключении его из санкционных списков и возобновлении работы внероссийских яндекс-сервисов. По его словам, компания Yandex в последние годы сталкивалась с серьезным давлением со стороны властей.

Любопытно! Российский банкир Олег Тиньков добился отмена санкций против него в Великобритании. Ему помог миллиардер Ричард Бренсон, активно поддерживающий Украину и послом United24.

Однако глава НАПК Александр Новиков подчеркнул, что компания Yandex попадала в зависимость к российским властям, а с самого начала создавалась, как один из инструментов для нее. Например, это мощный ресурс для распространения российской пропаганды, который можно приравнять к телевидению. Новиков также подчеркнул, что данные по сервисам Yandex хранятся в дата-центрах на территории России. Дальше – больше! Совершенно официально эта информация попадает в ФСБ.

С учетом всех деталей, НАПК обратилось в Службу безопасности Украины и другие компетентные органы с предложением введения санкционных ограничений против дочерних компаний Yandex.