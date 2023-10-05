НАПК внесло сразу несколько дочерних фирм Yandex в список кандидатов на санкции. Ведомство также назвало главные основания для принятия решения.

Сервисы Yandex ждут санкции

Прежде всего подчеркивают, что сервисы Yandex имеют продолжительную историю работы на российскую пропаганду. Кроме того, не стоит забывать о сотрудничестве с ФСБ. В частности, речь идет о передаче личных данных пользователей российским спецслужбам. В то время как сама компания продолжает работать в России и платить налоги в государственный бюджет.

В НАПК более подробно рассказали об опасности сервисов Yandex:

  • "Яндекс-поиск" – алгоритмы этого сервиса настроены таким образом, чтобы выдавать на первых страницах информацию, необходимую Кремлю. Следовательно, к выдаче не попадают критические данные о российских властях или правдивая информация о полномасштабной агрессии России против Украины;
  • "Яндекс-деньги" – 75% этого сервиса принадлежит российскому Сбербанку. Следовательно, кредитор имеет доступ к данным об онлайн-перемещении средств пользователей;
  • "Яндекс-еда" и "Яндекс-таксы" – это сервис также имеет доступ к очень важным личным данным клиентов. Речь идет о домашних и рабочих адресах клиентов, их рабочем расписании, адресах школ и детсадов и т.п.;
  • "Яндекс-карты" и "Яндекс-навигатор" – в НАПК относят эти сервисы к категории самых опасных. Во-первых, некоторые жители Украины продолжают использовать российские услуги через VPN. Потенциально это означает, что российская сторона может получить данные о движении военной техники и украинских режимных объектах.

Стоит добавить, что все вышеупомянутые сервисы можно загрузить на платформах App. Store и Google Play.

Последние заявления соучредителя Yandex и комментарии НАПК

У источника компании Yandex стоял Аркадий Волож, против которого в 2022 году Евросоюз ввел санкции. Главная причина – финансовая поддержка российского правительства. Однако в августе 2023 года он убрал из своей биографии, которую можно найти в сети, информацию о работе в России. Более того, Волож даже выступил с публичным осуждением полномасштабной войны России против Украины.

Сразу после этого соучредитель Yandex обратился в Евросоюз с запросом об исключении его из санкционных списков и возобновлении работы внероссийских яндекс-сервисов. По его словам, компания Yandex в последние годы сталкивалась с серьезным давлением со стороны властей.

Однако глава НАПК Александр Новиков подчеркнул, что компания Yandex попадала в зависимость к российским властям, а с самого начала создавалась, как один из инструментов для нее. Например, это мощный ресурс для распространения российской пропаганды, который можно приравнять к телевидению. Новиков также подчеркнул, что данные по сервисам Yandex хранятся в дата-центрах на территории России. Дальше – больше! Совершенно официально эта информация попадает в ФСБ.

С учетом всех деталей, НАПК обратилось в Службу безопасности Украины и другие компетентные органы с предложением введения санкционных ограничений против дочерних компаний Yandex.