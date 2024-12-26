У Росії мігрантам хочуть заборонити змінювати робоче місце

У Росії планують заборонити мігрантам змінювати місце роботи. Мета цього рішення – зменшити дефіцит робочої сили в окремих галузях і запобігти плинності кадрів.

Мігрантам заборонять змінювати роботу

Ця пропозиція включена в план підтримки будівельної галузі, розроблений Міністерством будівництва Росії та поданий на розгляд уряду, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Згідно з планом, у трудовому патенті мігрантів буде вказано конкретну компанію-роботодавця, а не професію, як це відбувається зараз.

Це означає, що працівники, які прибули до Росії, наприклад, на будівельні роботи, більше не зможуть змінювати сферу діяльності, ставши кур'єрами чи таксистами.

Зауважте! Запропоновані зміни передбачають внесення поправок до закону "Про правове становище іноземних громадян у РФ" і поширюватимуться на всі галузі.

Для чого потрібні трудові зміни

Новий порядок у будівельній галузі планується запровадити вже в другому кварталі 2025 року.

Міністерство будівництва Росії вважає, що ці заходи дозволять зменшити плинність кадрів і посилити контроль за трудовими мігрантами.

Цікаво! За офіційними даними, нині в будівельній сфері та сфері ЖКГ працюють близько 11,5 мільйона осіб, серед яких приблизно 1 мільйон – це іноземні працівники.

Однак для стабільної роботи будівельного комплексу необхідно збільшити кількість робочих рук, у тому числі через міждержавну співпрацю.