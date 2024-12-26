Мигрантам запретят менять работу

Это предложение включено в план поддержки строительной отрасли, разработанный Министерством строительства России и представленный на рассмотрение правительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Согласно плану, в трудовом патенте мигрантов будет указано конкретную компанию-работодателя, а не профессию, как это происходит сейчас.

Это означает, что работники, которые прибыли в Россию, например, на строительные работы, больше не смогут менять сферу деятельности, став курьерами или таксистами.

Заметьте! Предложенные изменения предусматривают внесение поправок в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и будут распространяться на все отрасли.

Для чего нужны трудовые изменения

Новый порядок в строительной отрасли планируется ввести уже во втором квартале 2025 года.

Министерство строительства России считает, что эти меры позволят уменьшить текучесть кадров и усилить контроль за трудовыми мигрантами.

Интересно! По официальным данным, сейчас в строительной сфере и сфере ЖКХ работают около 11,5 миллиона человек, среди которых примерно 1 миллион – это иностранные работники.

Однако для стабильной работы строительного комплекса необходимо увеличить количество рабочих рук, в том числе через межгосударственное сотрудничество.