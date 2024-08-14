Фрідман проти Люксембргу: олігарх вимагає 16 мільярдів доларів від ЄС
Фрідман вимагає повернення своїх "заморожених" 16 мільярдів доларів. Справедливість застосування європейських санкцій проти російського олігарха розглядатиме китайський арбітраж у Гонконгу.
Фрідман проти Люксембургу
Російський мільярдер і колишній власник Сенс Банку Михайло Фрідман подав позов до міжнародного арбітражу проти Люксембургу на суму 16 мільярдів доларів. Як повідомили російські ЗМІ, скарга Фрідмана стосується заморожування його активів у кількох країнах, які він контролює через люксембурзькі холдингові компанії.
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Річ у тім, що мільярдер володіє як прямими, так і бенефіціарними пакетами акцій кількох люксембурзьких компаній, серед яких: Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings, LetterOne Investment Holdings, CTF Holdings та ABH Holdings.
Завдяки цим інвестиціям він вклав кошти в ряд ключових компаній, зокрема:
- в російський Альфа-банк, Amsterdam Trade Bank;
- ритейлера X5 Group;
- у телекомунікаційні компанії Veon (власник Київстар) і Turkcell (власник lifecell).
Окрім цього, мільярдер інвестував у фармацевтичну групу Emma Healthcare та інші компанії.