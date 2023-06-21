Британський мільярдер зник поряд із затонулим "Титаніком": з ним багатій з Пакистану та його син

Експедиція до затонулого "Титаніка" може завершитися трагедією. Підводний човен втратив зв'язок, а його пошуки поки що безрезультатні.

Туристично-дослідницька екскурсія до "Титаніка" пішла далеко не за планом. Субмарина, квиток на яку коштує 250 тисяч доларів, перестала виходити на зв'язок. Рятувальна операція поки що не дає відчутних результатів, а кисень на підводному човні повинен закінчитися у четвер.

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Що сталося

Субмарина "Титан", яка створена для екскурсій до затонулого "Титаніка", зранку в неділю розпочала плановий спуск на глибину. Вже через 1 годину 45 хвилин зв'язок з підводним човном було втрачено.

У рятувальній операції беруть участь ВМС США, Міноборони Канади та приватні компанії. Усі шукають способи порятунку учасників 8-денної експедиції вартістю 250 тисяч доларів. Втім, експерти та військові поки що не бачать способів порятунку людей з глибини 4 тисяч метрів.

Хто перебуває на борту підводного човна

Відомо, що одним з учасників експедиції є Геміш Гардінг – британський мільярдер і дослідник, якому належить ряд світових рекордів перебування під водою та на дні океану. Саме він опустився на дно Маріанської впадини, на що в нього пішло 4 дні.

Також на борту "Титана" перебуває Шахзада Давуд – один із найбагатших людей Пакистану, з сином Сулеманом.

Які шанси у "Титана" піднятися на поверхню

Минулого року репортер CBS Девід Поуг був на субмарині. Він зачитував відмову OceanGate від відповідальності та вказував, що за документами "Титан" – експериментальне судно без жодної сертифікації. В апарата є лише одна кнопка, а управління ним відбувається за допомогою джойстика для відеоігор.

Схоже на те, що підводний човен втратив можливість самостійно піднятися на поверхню. Як дістати його з глибини – також поки що немає відповіді.