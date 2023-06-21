Туристско-исследовательская экскурсия в "Титаник" пошла далеко не по плану. Субмарина, билет на которую стоит 250 тысяч долларов, перестала выходить на связь. Спасательная операция пока не дает ощутимых результатов, а кислород на подлодке должен закончиться в четверг.

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Что произошло

Субмарина "Титан", созданная для экскурсий в затонувший "Титаник", утром в воскресенье начала плановый спуск на глубину. Уже через 1 час 45 минут связь с подлодкой была потеряна.

В спасательной операции принимают участие ВМС США, Минобороны Канады и частные компании. Все ищут способы спасения участников 8-дневной экспедиции стоимостью 250 тысяч долларов. Впрочем, эксперты и военные пока не видят способов спасения людей из глубины 4 тысяч метров.

Кто находится на борту подлодки

Известно, что одним из участников экспедиции является Гемиш Гардинг – британский миллиардер и исследователь, которому принадлежит ряд мировых рекордов под водой и на дне океана. Именно он опустился на дно Марианской впадины, на что у него ушло четыре дня.

Также на борту "Титана" находится Шахзада Давуд – один из самых богатых людей Пакистана, с сыном Сулеманом.

Какие шансы у "Титана" подняться на поверхность

В прошлом году репортер CBS Дэвид Поуг был на субмарине. Он зачитывал отказ OceanGate от ответственности и указывал, что по документам "Титан" – экспериментальное судно без сертификации. У аппарата есть только одна кнопка, а управление им происходит с помощью джойстика для видеоигр.

Похоже, что подлодка потеряла возможность самостоятельно подняться на поверхность. Как достать его из глубины – тоже пока нет ответа.