Після заяв про "маріонетку Кремля": мільярдер і глава компанії Gunvor йде з посади

Власник і співзасновник швейцарської Gunvor Group Торбйорн Торнквіст піде з компанії та продасть свою контрольну частку акцій. Це відбувається на тлі звинувачень Мінфіну США та ситуацією з продажем російського "Лукойла".

Чому Торнквіст йде з компанії?

Торбйорн Торнквіст йде з посади гендиректора енергетичного трейдера Gunvor, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Гері Педерсен, який приєднався до Gunvor у 2024 році, був призначений новим генеральним директором. Цей крок є наслідком того, що уряд США назвав компанію "маріонеткою" Кремля і заблокував угоду щодо купівлі міжнародних активів нафтового гіганта "Лукойл".

72-річний Торнквіст продасть свої 86% акцій Gunvor групі співробітників, які надалі будуть повністю володіти компанією. Gunvor, яка станом на середину року повідомила про загальну вартість власного капіталу в 6,6 мільярда доларів, заявила, що угода вперше була опублікована у 2022 році.

Можливі зв’язки з Росією

Торнквіст є основним власником Gunvor з 2014 року, коли він придбав 44% акцій, що належали його співзасновнику й другу Путіна Геннадію Тимченку. Про угоду було оголошено якраз після того, як США запровадили санкції проти російського нафтотрейдера. Решта акцій належить приблизно 200 співробітникам.

Gunvor роками намагався розвіяти чутки щодо своїх зв'язків з Росією. Коли США запровадили проти Тимченка санкції, з’явилася заява, що Путін має інвестиції в Gunvor. Компанія заперечила це твердження, яке було представлено без доказів.

Компанія Gunvor у своєму нинішньому вигляді була заснована у 2000 році Торнквістом і Тимченком. Вона отримала великий успіх після того, як російський уряд ліквідував приватну нафтову компанію ЮКОС і ув'язнив її власника-мільярдера.

Gunvor була одним із трейдерів, якого залучили до просування значних обсягів сирої нафти, оскільки Росія прагнула підтримувати потік барелів. Невдовзі вона стала найбільшим трейдером російської нафти, обробляючи близько 30% морського експорту країни.

