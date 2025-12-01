После заявлений о "марионетке Кремля": миллиардер и глава компании Gunvor уходит с должности

Владелец и соучредитель швейцарской Gunvor Group Торбьерн Торнквист уйдет из компании и продаст свою контрольную долю акций. Это происходит на фоне обвинений Минфина США и ситуацией с продажей российского "Лукойла".

Почему Торнквист уходит из компании?

Торбьерн Торнквист уходит с должности гендиректора энергетического трейдера Gunvor, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Гэри Педерсен, который присоединился к Gunvor в 2024 году, был назначен новым генеральным директором. Этот шаг является следствием того, что правительство США назвало компанию "марионеткой" Кремля и заблокировало сделку по покупке международных активов нефтяного гиганта "Лукойл".

72-летний Торнквист продаст свои 86% акций Gunvor группе сотрудников, которые в дальнейшем будут полностью владеть компанией. Gunvor, которая по состоянию на середину года сообщила об общей стоимости собственного капитала в 6,6 миллиарда долларов, заявила, что сделка впервые была опубликована в 2022 году.

Возможные связи с Россией

Торнквист является основным владельцем Gunvor с 2014 года, когда он приобрел 44% акций, принадлежавших его соучредителю и другу Путина Геннадию Тимченко. О сделке было объявлено как раз после того, как США ввели санкции против российского нефтетрейдера. Остальные акции принадлежат примерно 200 сотрудникам.

Gunvor годами пытался развеять слухи о своих связях с Россией. Когда США ввели против Тимченко санкции, появилось заявление, что Путин имеет инвестиции в Gunvor. Компания опровергла это утверждение, которое было представлено без доказательств.

Компания Gunvor в своем нынешнем виде была основана в 2000 году Торнквистом и Тимченко. Она получила большой успех после того, как российское правительство ликвидировало частную нефтяную компанию ЮКОС и заключило в тюрьму ее владельца-миллиардера.

Gunvor была одним из трейдеров, которого привлекли к продвижению значительных объемов сырой нефти, поскольку Россия стремилась поддерживать поток баррелей. Вскоре она стала крупнейшим трейдером российской нефти, обрабатывая около 30% морского экспорта страны.

