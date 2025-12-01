После заявлений о "марионетке Кремля": миллиардер и глава компании Gunvor уходит с должности
- Торбьерн Торнквист уходит с должности гендиректора Gunvor и продает свою контрольную долю акций, на фоне обвинений США в связях с Кремлем.
- Новым генеральным директором Gunvor назначен Герри Педерсен, а собственность компании перейдет к группе сотрудников.
Владелец и соучредитель швейцарской Gunvor Group Торбьерн Торнквист уйдет из компании и продаст свою контрольную долю акций. Это происходит на фоне обвинений Минфина США и ситуацией с продажей российского "Лукойла".
Почему Торнквист уходит из компании?
Торбьерн Торнквист уходит с должности гендиректора энергетического трейдера Gunvor, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Великобритания снова ослабила санкции против российского "Лукойла": что изменилось
Гэри Педерсен, который присоединился к Gunvor в 2024 году, был назначен новым генеральным директором. Этот шаг является следствием того, что правительство США назвало компанию "марионеткой" Кремля и заблокировало сделку по покупке международных активов нефтяного гиганта "Лукойл".
72-летний Торнквист продаст свои 86% акций Gunvor группе сотрудников, которые в дальнейшем будут полностью владеть компанией. Gunvor, которая по состоянию на середину года сообщила об общей стоимости собственного капитала в 6,6 миллиарда долларов, заявила, что сделка впервые была опубликована в 2022 году.
Возможные связи с Россией
Торнквист является основным владельцем Gunvor с 2014 года, когда он приобрел 44% акций, принадлежавших его соучредителю и другу Путина Геннадию Тимченко. О сделке было объявлено как раз после того, как США ввели санкции против российского нефтетрейдера. Остальные акции принадлежат примерно 200 сотрудникам.
Gunvor годами пытался развеять слухи о своих связях с Россией. Когда США ввели против Тимченко санкции, появилось заявление, что Путин имеет инвестиции в Gunvor. Компания опровергла это утверждение, которое было представлено без доказательств.
Компания Gunvor в своем нынешнем виде была основана в 2000 году Торнквистом и Тимченко. Она получила большой успех после того, как российское правительство ликвидировало частную нефтяную компанию ЮКОС и заключило в тюрьму ее владельца-миллиардера.
Gunvor была одним из трейдеров, которого привлекли к продвижению значительных объемов сырой нефти, поскольку Россия стремилась поддерживать поток баррелей. Вскоре она стала крупнейшим трейдером российской нефти, обрабатывая около 30% морского экспорта страны.
Руководители каких известных компаний также покидают должности?
Уоррен Баффет уходит с поста гендиректора Berkshire Hathaway в конце года, передавая полномочия Грегу Абелю. Баффет пожертвовал более 1,3 миллиарда долларов четырем семейным фондам и планирует ускорить темп своих благотворительных пожертвований.
Даниэль Эк покидает пост генерального директора Spotify из-за критики за инвестиции в оборонный стартап Helsing, поставляющий дроны ВСУ. Эк останется в Spotify как председатель совета директоров, а руководство будет разделено между Густавом Сьодерстрёмом и Алексом Норстрьомом.