Накивали п'ятами: Росія втрачає своїх мільйонерів

За даними дослідження з Росії минулого року виїхали 8 500 доларових мільйонерів. Цього ж року прогнозується, що потік мільйонерів на виїзд з країни знову зросте.

З яких країн мільйонери тікають найчастіше

Дослідження Private Wealth Migration Report 2023 британської консалтингової компанії Henley & Partners, яка спеціалізується на послугах міграції капіталу, показало, що у рейтингу еміграції мільйонерів перше місце посідає Китай.

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Відтак у 2022 році з країни виїхало 10 800 багатих громадян. А у цьому році очікується, що відтік становитиме ще більше – 13 500 мільйонерів.

Вишенькою на торті стає Росія. Вона у 2022 році втратила 8 500 мільйонерів, які виїхали за межі країни-агресорки. У 2023 році прогнозують, що це число зменшить до 3 000 осіб.

Наступною у рейтингу йде Індія. За цей рік число багатих людей, що виїхали, становить 7 500 осіб, а у 2023 році – 6 500. Однак такий відтік не викликає занепокоєння через те, що кількість нових мільйонерів в Індії зростає ще швидше, ніж кількість багатих емігрантів.

що до країн, з яких найчастіше виїжджають мільйонери, входить лише одна країна Заходу. І це Велика Британія. Цифри говорять, що у 2022 році виїхало 1 600 осіб, а у 2023 році – 3 200 осіб.

Таку ситуацію автори дослідження пояснюють виходом країни із Євросоюзу, а саме Brexit. Після цього заможним людям стало важче пересуватися між Великою Британією та країнами Євросоюзу.

А от найбільш привабливими для мільйонерів стають такі країни, як Австралія, ОАЕ та Сінгапур.

Найзаможніші люди світу

Як пишуть у Bloomberg, статки мільярдера Ларрі Еллісон зросли на 6 мільярдів доларів до 130 мільярдів. Це більше навіть як у легендарного інвестора Воррена Баффета та засновника Meta (у минулому Facebook) Марка Цукерберга.

Статки вище згаданих осіб: