Из каких стран миллионеры убегают чаще всего
Исследование Private Wealth Migration Report 2023 британской консалтинговой компании Henley & Partners, специализирующейся на услугах миграции капитала, показало, что в рейтинге эмиграции миллионеров первое место занимает Китай.
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- В 2022 году из страны выехало 10 800 богатых граждан. А в этом году ожидается, что отток будет еще больше – 13 500 миллионеров.
- Вишенкой на торте становится Россия. Она в 2022 году потеряла 8 500 миллионеров, выехавших за пределы страны-агрессорки. В 2023 году прогнозируют, что это число уменьшит до 3 000 человек.
- Следующей в рейтинге идет Индия. За этот год число выехавших богатых людей составляет 7 500 человек, а в 2023 году – 6 500. Однако такой отток не вызывает беспокойства из-за того, что количество новых миллионеров в Индии растет еще быстрее, чем количество богатых эмигрантов.
Такую ситуацию авторы исследования объясняют выходом страны из Евросоюза, а именно Brexit. После этого состоятельным людям стало труднее передвигаться между Великобританией и странами Евросоюза.
А вот наиболее привлекательными для миллионеров становятся такие страны как Австралия, ОАЭ и Сингапур.
Самые состоятельные люди мира
Как пишут в Bloomberg, состояние миллиардера Ларри Эллисон выросло на 6 миллиардов долларов до 130 миллиардов. Это больше даже как у легендарного инвестора Уоррена Баффета и основателя Meta (в прошлом Facebook) Марка Цукерберга.
Состояние вышеупомянутых лиц:
- Ларри Эллисон – 130 миллиардов долларов;
- Уоррен Баффет – 117 миллиардов долларов;
- Марк Цукерберг – 98,8 млрд долларов;
- Билл Гейтс – 129 миллиардов долларов.