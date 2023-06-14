З яких країн мільйонери тікають найчастіше
Дослідження Private Wealth Migration Report 2023 британської консалтингової компанії Henley & Partners, яка спеціалізується на послугах міграції капіталу, показало, що у рейтингу еміграції мільйонерів перше місце посідає Китай.
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- Відтак у 2022 році з країни виїхало 10 800 багатих громадян. А у цьому році очікується, що відтік становитиме ще більше – 13 500 мільйонерів.
- Вишенькою на торті стає Росія. Вона у 2022 році втратила 8 500 мільйонерів, які виїхали за межі країни-агресорки. У 2023 році прогнозують, що це число зменшить до 3 000 осіб.
- Наступною у рейтингу йде Індія. За цей рік число багатих людей, що виїхали, становить 7 500 осіб, а у 2023 році – 6 500. Однак такий відтік не викликає занепокоєння через те, що кількість нових мільйонерів в Індії зростає ще швидше, ніж кількість багатих емігрантів.
Таку ситуацію автори дослідження пояснюють виходом країни із Євросоюзу, а саме Brexit. Після цього заможним людям стало важче пересуватися між Великою Британією та країнами Євросоюзу.
А от найбільш привабливими для мільйонерів стають такі країни, як Австралія, ОАЕ та Сінгапур.
Найзаможніші люди світу
Як пишуть у Bloomberg, статки мільярдера Ларрі Еллісон зросли на 6 мільярдів доларів до 130 мільярдів. Це більше навіть як у легендарного інвестора Воррена Баффета та засновника Meta (у минулому Facebook) Марка Цукерберга.
Статки вище згаданих осіб:
- Ларрі Еллісон – 130 мільярдів доларів;
- Воррен Баффет – 117 мільярдів доларів;
- Марк Цукерберг – 98,8 мільярда доларів;
- Білл Гейтс – 129 мільярдів доларів.