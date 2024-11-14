Чи буде зростання мінімальної заробітної плати у 2025 році

Багатьох українців тривожить питання, чи очікується підвищення мінімальної заробітної плати у 2025 році. Відтак, Кабінет Міністрів України затвердив розмір мінімальної заробітної плати під час ухвалення проєкту державного бюджету.

Якою буде мінімальна зарплата у 2025 році

У 2025 році мінімальна зарплата та прожитковий мінімум не зміняться та залишиться на рівні 2024 року. Тобто, становитиме 8 000 гривень, повідомляє 24 Канал посиланням на Держбюджет-2025.

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Водночас міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що соціальна сфера залишається пріоритетом, тому її фінансування залишатиметься стабільним. Проте, про підвищення мінімальної заробітної плати наразі не йдеться.

Сергій Марченко Міністр фінансів України На даному етапі, і це також було домовлено з партнерами, у нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. Цього року ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% – до 8 000 гривень. Ми вважаємо за можливе наступний рік зберегти цей розмір на весь рік.

У соціальному секторі мінімальні показники також залишатимуться незмінними, зокрема це стосується:

прожиткового мінімуму;

мінімальної пенсії.

Очікується, що наступне їхнє збільшення може відбутися не раніше 2028 року.