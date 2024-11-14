Хто та по скільки отримає доплату

Як повідомив 24 Канал з посиланням на телеграм-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з 1 січня та 1 вересня наступного року вчителі отримають надбавку до зарплат.

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Водночас як розповів в інтерв'ю "Подробицям" заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків, додаткові кошти отримають не лише вчителі.

Крім того, на призначення виплат не впливатимуть ані стаж, ані місце розташування закладу освіти.

Кому також зросте зарплата:

шкільним психологам,

керівникам гуртків,

вихователям груп подовженого дня та іншим.

Нарахування надбавок відбуватиметься у два етапи, перший розпочнеться з 1 січня 2025 року із додатковою 1 000 гривень, а другий – з 1 вересня 2025 року з надбавкою у 2 000 гривень.

Зверніть увагу! Такі гроші не є підвищенням посадового окладу, а лише додатковою виплатою, яку виплачуватимуть щомісяця до кінця року, у якому припиниться воєнний стан. Крім того, педагогічним працівникам не потрібно звертатися щодо призначення цієї надбавки, її виплачуватимуть усім автоматично.