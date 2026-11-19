Офіційна мінімальна зарплата на папері та реальна сума у гаманці працівника помітно відрізняються. Державні норми диктують суворі правила обов'язкових утримань, які відчутно впливають на кінцеву суму мінімалки.

Скільки податків вираховують із мінімальної зарплати з 1 листопада

З 1 листопада 2026 року офіційний розмір мінімальної заробітної плати в Україні не змінився. Він і надалі становить 8 647 гривень на місяць (або 52 гривні за годину), це зафіксовано в Державному бюджеті на 2026 рік.

Однак, працівники отримують значно менше через фіскальні відрахування. З базової нарахованої суми щомісяця вираховують такі платежі:

18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – наразі це 1 556 гривень;

5% військового збору – це 432 гривні.

У підсумку загальна сума утримань сягає 1 988 гривень. Відтак найманий працівник після сплати всіх обов'язкових зборів отримує на руки лише 6 659 гривень.

Хто сплачує ЄСВ та який розмір цього внеску

Крім податків, які вираховують із доходу працівника, бізнес несе додаткове соціальне навантаження. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) сплачує безпосередньо роботодавець за власні кошти, тому ці гроші не забирають із зарплати робітника.

Мінімальний страховий внесок становить 22% від базової ставки – тобто 1 902,34 гривні за кожного співробітника. Водночас максимальна база для нарахування ЄСВ обмежена 20 мінімальними зарплатами (172 940 гривень), відповідно граничний розмір внеску складає 38 046,80 гривні.

До слова, законодавство чітко контролює мінімальні трудові виплати: якщо найманий працівник повністю виконав місячну норму праці, його нарахований заробіток не може бути нижчим за встановлені законом норми. У разі, якщо оклад за посадою менший, роботодавець зобов'язаний щомісячно нараховувати доплату до гарантованого рівня.