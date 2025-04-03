Вартість iPhone може зрости до 2300 доларів через мита Трампа

Президент США Дональд Трамп запровадив нові високі мита, що може суттєво вплинути на вартість споживчих товарів, зокрема iPhone. Аналітики попереджають, що ціни на смартфони Apple можуть зрости на 30 – 40%.

Компанія Apple стикнеться з проблемами і може бути вимушена підняти ціни на свою продукцію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як тарифи Трампа вплинуть на ціну iPhone

Більшість моделей iPhone досі виробляються в Китаї, а на цю країну накладено 54% мита. У разі, якщо ці збори залишаться без змін, Apple постане перед вибором: або компенсувати витрати самостійно, або підняти ціни для споживачів.

Після оголошення тарифів акції Apple впали на понад 8%, що стало найгіршим показником з вересня 2020 року. Щороку компанія продає понад 220 мільйонів iPhone, її основні ринки включають США, Китай і Європу.

Згідно з розрахунками Rosenblatt Securities, найдешевший iPhone 16, який стартував у США за 799 доларів, може подорожчати до 1142 доларів, що означає зростання на 43%. Флагманський iPhone 16 Pro Max, який коштує 1599 доларів, у разі аналогічного підвищення може досягти 2300 доларів.

Це не перший випадок, коли Трамп застосовує митні тарифи до китайських товарів, намагаючись повернути виробництво до США або сусідніх країн, зокрема Мексики. У перший президентський термін Apple вдалося отримати деякі винятки, проте цього разу таких привілеїв не передбачено.

iPhone 16e, який представили у лютому як бюджетну модель для використання функцій штучного інтелекту, може зрости в ціні з 599 до 856 доларів.

Продажі iPhone на основних ринках компанії падають, оскільки Apple Intelligence, набір функцій, який допомагає підсумовувати сповіщення, переписувати електронні листи та надавати користувачам доступ до ChatGPT, не зміг зацікавити покупців. Огляди експертів припустили, що ці функції, незважаючи на інноваційність, не є достатньо вагомою причиною, щоб виправдати оновлення до новіших моделей. Нові мита можуть ускладнити ситуацію ще більше.