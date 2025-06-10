До бюджету вже стягнули 24 мільйони: які порушення виявили митниця з початку року

З початку 2025 року митні органи України зафіксували 4 095 випадків порушення митних правил на загальну суму 5,7 мільярдів гривень. У фокусі – контрабанда промислових товарів, валюти, продовольства та авто.

Понад 4 тисячі порушень

Частину справ уже передано до суду, а до держбюджету вдалося стягнути десятки мільйонів гривень штрафів, , повідомила Державна митна служба, передає 24 Канал.

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Зокрема, у межах 1 511 справ тимчасово вилучено товари на майже 340 мільйонів гривень, зокрема:

промислову продукцію на 192 мільйони гривень,

транспортні засоби – понад 117 мільйонів гривень,

продукти харчування – понад 28 мільйонів гривень,

валюту – 2,2 мільйони гривень.

Скільки уже надійшло до бюджету

За 750 справами митниця винесла штрафи на 26 мільйонів гривень, з яких 24 мільйонів уже надійшли до державного бюджету, враховуючи розгляд справ, що розпочались раніше.

Також на розгляд до судів передано 2 349 справ загальною вартістю понад 2,8 мільярдів гривень. За їх результатами (включно з попередніми періодами), накладено стягнень на 2,1 мільярд гривень – через конфіскацію товарів і штрафи.