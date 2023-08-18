Молдова модернізує свою залізницю спеціально під експорт українського зерна

Молдова готова рішуче допомагати Україні у пошуках шляхів експорту зерна. Поки російські окупанти блокують Чорне море, нашій державі доводиться шукати альтернативні шляхи збуту товару.

Як відомо, російські окупанти вийшли із зернової угоди та здійснюють блокаду Чорного моря. Ворог намагається не лише позбавити Україну значної частини доходу, а й створити проблеми для глобальної продовольчої безпеки.

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Молдова допоможе Україні експортувати зерно

Як повідомив міністр європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску, його країна вже розпочала активну співпрацю з Україною, Румунією та рядом донорських організацій щодо модернізації залізничної інфраструктури. Мета – допомогти нашій державі експортувати зерно.

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми переконалися в тому, що експорт та імпорт з України та в Україну прискорюється. Ми бачимо, що Україна докладає величезних зусиль на полі бою. Але також важливо Україні підтримувати свою економічну життєдіяльність, свій експортний потенціал,

– заявив міністр.

Попеску запевнив, що Молдова чудово розуміє важливість експорту зерна з України, адже ані ЄС, ані Близький Схід, ані країни Африки не повинні залежати від діяльності окупантів у Чорному морі.

"Ми повинні переконатися, що існує потужна інфраструктура, що розвивається, яка дозволить у наступні 10-20 років забезпечити економічні інтереси України, особливо якщо йдеться про харчовий ринок", – підкреслив посадовець.

Міністр підтвердив, що інфраструктура Молдови поки що не надто добре розвинена, але активна робота у цьому напрямку вже ведеться. Він додав, що рух товарів через його країну варто прискорити, тим паче коли йдеться про український експорт.