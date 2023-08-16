Україна активно конфісковує підприємства, які були підконтрольними для російських олігархів. Про це розповів заступник голови Фонду держмайна Олександр Федоришин.

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Рекордсменом конфіскованого в Україні майна став відомий російський олігарх Олег Дерипаска. Також багато фінансових вливань в українські підприємства робили Ротенберги, Шелков та Євтушенков.

Але вони не зрівняються за кількістю активів, які перейдуть державі від Дерипаски. Ми підрахували: активи, що за рішенням суду та уряду перейшли до фонду, становлять зовсім невелику частину від того, що нам принесло рішення суду щодо Дерипаски,

– уточнив Федоришин.

Раніше вже повідомлялося, що Україна конфіскувала Глухівський кар’єр кварцитів та Миколаївський глиноземний завод Дерипаски. Їх орієнтовна вартість сягає 10 мільярдів гривень.

Він також зазначив, що в Україні Дерипаска вкладався переважно у промислові підприємства. У гарному стані Запорізький алюмінієвий комбінат, великі гроші держава зможе отримати за Миколаївський глиноземний завод. Також йдеться про багато кар'єрів, рухоме та нерухоме майно.

Олег Дерипаска є наближеним до Кремля, під його контролем перебувають російські підприємства з виробництва військової техніки.