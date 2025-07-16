Монетизація Reels в Instagram – скільки і як можна заробити в соцмережі

Instagram розширює можливості для авторів відео в Reels. Зокрема, з’являються нові формати монетизації, а деякі країни вже отримали доступ до бонусних програм.

Що треба знати про монетизацію Instagram Reels?

Скільки реально можна заробити на Reels і хто має шанс потрапити до числа авторів, які монетизують свій контент, розбирався 24 Канал.

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Рекламна монетизація (Ads on Reels)

За даними Ranktracker, творці отримують приблизно 0,50 – 4 доларів за 1 000 переглядів через рекламні вставки у Reels. Аби почати заробляти, необхідно мати бізнес- або акаунт творця та стабільну аудиторію.

При цьому варто брати до уваги географію, наприклад у США й ЄС – найвищі CPM. Впливають на заробіток такж активність та оригінальність контенту.

Приклад: 1 мільйон переглядів може принести 500 – 4 000 доларів залежно від регіону та ангажованості.

Віртуальні подарунки (Instagram Gifts / Stars)

Глядачі можуть відправляти "зірки" під час перегляду Reels. На практиці це виглядає так: 1 Star = 0,01 цент. Серед вимог – у вас має бути акаунт творця або бізнес, ви маєте бути повнолітнім і мати мінімум 500 (в США) або 1 000 (в інших країнах) підписників.

Водночас наразі є обмеження в регіонах (зокрема, в Австрії, Японії та США). А ось дохід залежить від активності аудиторії – включно з "реальними подарунками".

Як працюють партнерства та брендована співпраця?

Стандартні ставки:

Nano (1 – 10 тисяч): 10 – 100 доларів за тисячу підписників,

Micro (10 – 100 тисяч): 100 – 500 доларів,

Macro (100 тисяч– 1 мільйон): 1 000 – 10 000 доларів.

Варто знати. Є певна нішева різниця, наприклад, техно- і люксові акаунти отримують у 2 – 3 рази більше.

Що таке підписки і "Live Badges"?

Підписки і "Live Badges" – це два різні варіанти підтримки творців контенту на платформі. Підписки передбачають регулярну щомісячну або щорічну плату за доступ до ексклюзивного контенту. "Live Badges" користувачі можуть купувати під час прямих трансляцій, аби проявити підтримку творцю і отримати "визнання" серед інших глядачів.

Тож, попри те, що Instagram більше не платить за перегляди напряму (як це було в Reels Play Bonus до 2023 року), у 2025 році доступні різні джерела доходу:

– Ads on Reels та Instagram Gifts – початкові рівні монетизації,

– Брендові угоди й партнерські програми – для середніх і великих акаунтів,

– Підписки та Live Badges – стабільний дохід за залучену аудиторію.



При цьому умови часто змінюються, ставки можуть знижуватися. Найкраще комбінувати способи заробітку в Instagram, аби отримувати реальний прибуток.