Від скількох переглядів YouTube починає платити: пояснюємо просто

YouTube – пристойне джерело доходу для блогерів, брендів і творчих команд. Але коли саме YouTube починає платити гроші за відео? І чи справді кожен перегляд має грошову вартість?

Що таке монетизація на YouTube

Як працює монетизація на YouTube і скільки треба переглядів, щоб отримати перші виплати, розповідає 24 Канал.

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Монетизація – це процес заробітку на своєму контенті. Найпоширеніший спосіб – показ реклами у відео через партнерську програму YouTube (YouTube Partner Program, YPP).

Коли автор підключений до цієї програми, він отримує частину доходу від реклами, яка відображається перед, під час або після його відео.

Які умови потрібно виконати

Щоб підключитися до партнерської програми YouTube, канал має відповідати кільком базовим критеріям – мати 1000 підписників та щонайменше 4000 годин перегляду за останні 12 місяців або 10 мільйонів переглядів шортсів (коротких відео) за останні 90 дні.

Також необхідний аккаунт Google AdSense і дотримуватись правил спільноти YouTube (тобто не порушувати авторські права, не публікувати заборонений контент тощо)

Після виконання цих умов автор подає заявку на підключення до монетизації. Якщо YouTube її схвалює — починається заробіток.

Чи платить YouTube "за перегляд" Ні, YouTube не платить прямо за кількість переглядів. Платять за рекламні покази (CPM – cost per mille / вартість за тисячу показів); перегляди з монетизованою рекламою; кліки по рекламі (CPC); підписки на YouTube Premium, якщо ваш контент дивляться ці підписники.

Середній заробіток з 1000 переглядів (так званий RPM) залежить від:

тематики каналу (фінанси — дорожчі, розваги — дешевші),

мови й країни глядачів (реклама в США приносить більше, ніж в Україні),

сезону (в грудні рекламні бюджети вищі).

Варто знати. В середньому блогери з України або СНД отримують: 0,5–2 долари за 1000 переглядів (монетизованих), або приблизно 50–200 доларів за 100 000 переглядів. Це приблизні цифри, доходи можуть бути вищі або нижчі, залежно від ніші й активності аудиторії.

Важливі нюанси

Не всі перегляди монетизуються. Якщо у глядача стоїть блокувальник реклами, або він пропустив рекламу – автор нічого не отримає.

Короткі відео (YouTube Shorts) монетизуються по-іншому – через розподіл спеціального фонду YouTube. Винагорода нижча, але YouTube активно просуває шортси.

Виплати починаються з 100 доларів, коли ця сума накопичується на вашому AdSense-акаунті. Також зауважимо, що порушення правил може призвести до втрати монетизації.