Скільки можна отримати, завдяки YouTube Shorts зараз

YouTube ввів монетизацію для Shorts. Тобто, зараз на таких коротких відео можна заробляти.

Скільки можна заробити за Shorts?

Монетизація Shorts значно нижча, ніж за довгі відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на AIR Media-Tech.

Зауважте! Кінцева оплата за 1000 переглядів залежить від декількох факторів. Зокрема, країни для якої створюється відео. Також грає роль тип контенту.

Найвища монетизація була зафіксована у США. Там за 1000 переглядів шортс вдасться отримати приблизно – 0,328 долара.

Для інших країн монетизація така:

для Швейцарії – 0,205 доларів;

Австралії – 0,193 долара;

Південної Кореї – 0,185 долара;

Великої Британії – 0,166 долара;

Канади – 0,165 долара;

Німеччини – 0,163 долара;

Гонконгу – 0,147 долара;

Японії – 0,144 долара;

Тайваню – 0,140 доларів;

Австрії – 0,135 долара;

Нової Зеландії – 0,113 долара.

Експерти зараз кажуть, що шортси це скоріше інструмент просування, ніж заробітку. Адже, завдяки коротким відео, можна швидко набрати аудиторію.

Що ще важливо знати про заробіток на YouTube?