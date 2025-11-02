Сколько можно получить, благодаря YouTube Shorts сейчас

YouTube ввел монетизацию для Shorts. То есть, сейчас на таких коротких видео можно зарабатывать.

Сколько можно заработать за Shorts?

Монетизация Shorts значительно ниже, чем за длинные видео, сообщает 24 Канал со ссылкой на AIR Media-Tech.

Обратите внимание! Конечная оплата за 1000 просмотров зависит от нескольких факторов. В частности, страны для которой создается видео. Также играет роль тип контента.

Самая высокая монетизация была зафиксирована в США. Там за 1000 просмотров шортс удастся получить примерно – 0,328 доллара.

Для других стран монетизация такая:

для Швейцарии – 0,205 долларов;

Австралии – 0,193 доллара;

Южной Кореи – 0,185 доллара;

Великобритании – 0,0 166 доллара;

Канады – 0,165 доллара;

Германии – 0,163 доллара;

Гонконга – 0,147 доллара;

Японии – 0,144 доллара;

Тайваня – 0,140 долларов;

Австрии – 0,135 доллара;

Новой Зеландии – 0,113 доллара.

Эксперты сейчас говорят, что шортсы это скорее инструмент продвижения, чем заработка. Ведь, благодаря коротким видео, можно быстро набрать аудиторию.

