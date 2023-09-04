Один з українських банків потрапив до топ-200 найкращих фінтех-компаній світу

Український необанк помітили у США. Йдеться про Monobank, який увійшов до глобального рейтингу найефективніших фінтех-компаній світу.

До рейтингу увійшло 200 компаній, які отримали найвищий бал у своєму сегменті. Загалом укладачі проаналізували більше, як 1500 компаній. До проєкту також залучили експертів з дослідницької компанії Statista.

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Monobank увійшов до рейтингу у США

До рейтингу від CNBC відбирали компанії у 9 категоріях. Зокрема, йдеться про необанкінг, цифрові платежі та альтернативне фінансування. Крім того, під час оцінювання ефективності бізнесу звертали увагу декілька показників ефективності. Серед них такі:

Дохід на одного працівника;

Кількість користувачів;

Загальний обсяг фінансування.

Monobank потрапив до рейтингу від CNBC / Скриншот з CNBC

Український Monobank, який працює без фізичних відділень, отримав відзнаку у сфері необанкінгу. До цього рейтингу також потрапив польський mBank та Monzo з Великої Британії.

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Згідно з CNBC, необанки продовжують розвиватися та створювати нові продукти. Це банки, які створили для боротьби з потужними кредиторами. Крім того, віртуальні банки чи не найбільше постраждали від зменшення обсягів інвестицій у фінтех компанії, оскільки їхня бізнес-модель була під прицілом на фоні зниження споживчих витрат.