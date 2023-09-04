В рейтинг вошло 200 компаний, получившие самый высокий балл в своем сегменте. В общем составители проанализировали больше, как 1500 компаний. К проекту также привлекли экспертов исследовательской компании Statista.
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Monobank вошел в рейтинг в США
В рейтинг от CNBC отбирали компании у 9 категориях. В частности, речь идет о необанкинге, цифровых платежах и альтернативном финансировании. Кроме того, при оценке эффективности бизнеса обращали внимание несколько показателей эффективности. Среди них следующие:
- Доход на одного работника;
- Количество пользователей;
- Общий размер финансирования.
Monobank попал в рейтинг от CNBC / Скриншот из CNBC
Украинский Monobank, работающий без физических отделений, получил отличие в сфере необанкинга. В этот рейтинг также попал польский mBank и Monzo из Великобритании.
Согласно CNBC, необанки продолжают развиваться и создавать новые продукты. Это банки, созданные для борьбы с мощными кредиторами. Кроме того, виртуальные банки больше всего пострадали от уменьшения объемов инвестиций в финтех компании, поскольку их бизнес-модель была под прицелом на фоне снижения потребительских расходов.