Державна митна служба тимчасово призупинила документальні перевірки бізнесу з незначним ступенем ризику та компаній, які мають статус авторизованих економічних операторів (АЕО).

Скільки триватиме мораторій?

Мораторій може тривати до року й охоплює лише ті підприємства, щодо яких відсутні конкретні підстави для втручання. Про це повідомила в.о. начальника управління митного аудиту Тернопільської митниці Галина Борук, передає 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Однак обмеження не поширюються на компанії, що працюють з підакцизними товарами (алкоголь, тютюн, пальне) або продукцією подвійного призначення. Також дозволеними залишаються перевірки у межах кримінальних проваджень, пов'язаних із порушеннями митного законодавства.

Чи може митниця ініціювати перевірки?

За словами Борук, митниця не має права ініціювати перевірки без погодження з керівництвом або без ризик-орієнтованої підстави. Натомість контроль посилять у напрямках, які вважають найбільш вразливими до зловживань, шляхом вдосконалення системи управління ризиками.

Довідково. Станом на 29 липня в Україні статус АЕО мають 100 компаній. Така авторизація дозволяє їм користуватися митними спрощеннями, включно з пріоритетною обробкою вантажів, зниженням ризиків і можливістю випуску товарів за місцеперебуванням підприємства.