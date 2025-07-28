Чому компанії виключили зі списку?

Найчастіше через формальні порушення: наприклад, несвоєчасне подання звітності. Про це свідчать дані Державної податкової служби, які аналізував Опендатабот, інформує 24 Канал.

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Довідково. В реєстр включають компанії, які працюють офіційно, регулярно подають звітність і сплачують податки. Наявність у списку дозволяє їм претендувати на участь у державних закупівлях, отримувати гранти, а також слугує індикатором прозорості перед партнерами.

Скільки компаній у списку наразі?

Станом на середину липня 2025 року до клубу входять 8 882 компанії, що становить усього лише 0,63% від всіх юридичних осіб в Україні. При цьому з початку року до списку було додано понад 4 100 нових учасників, що дещо перевищує кількість виключених.

Незважаючи на ротацію, кількість учасників стабільно зростає. Найпоширеніша сфера бізнесу серед бізнесу – торгівля та ремонт автотранспорту (22%), далі – переробна промисловість (16%) і аграрний сектор (14%).

Найбільше "прозорих" підприємств зосереджено у Києві, а саме 25%, та регіонах Дніпропетровської (9%), Київської і Львівської (по 7%) областей,

– ідеться у звіті аналітиків.

Зауважте. Виключення з клубу не автоматично означає податкову перевірку. Такі компанії можуть потрапити до плану перевірок лише після ретельної оцінки ризиків, яка проводиться двічі на рік