Криза триває: фінансовий гігант Morgan Stanley звільнить 3 тисячі працівників

Великі американські корпорації продовжують великі звільнення працівників. Фінансовий конгломерат Morgan Stanley вже вдруге за пів року збирається попрощатися з тисячами співробітників.

Великі американські компанії продовжують зазнавати болючих трансформацій. Через економічну кризу та бажання людей притримати гроші багато ринків просто стагнують, внаслідок чого під ударом опиняються тисячі працівників.

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Друга хвиля звільнень від Morgan Stanley

Фінансовий конгломерат Morgan Stanley вже вдруге за останні 6 місяців буде проводити великий раунд скорочення робочого персоналу. За попередніми даними, компанія припинить співпрацю з 3 тисячами працівників. Повідомляється, що станом на кінець березня у банку працювало приблизно 82 тисячі працівників по всьому світу.

У Morgan Stanley заявили, що така хвиля скорочень спровокована вкрай повільним укладанням угод та дуже складним економічним середовищем. Відповідно, компанія хоче зосередитися на управлінні витратами, щоб встояти перед ринковою невизначеністю та інфляцією.

Чому кількість угод так різко скоротилася

Як підрахували аналітики, у порівнянні з минулим роком обсяги угод злиття та поглинання скоротилися майже удвічі. Інвестори зараз дуже обережні щодо нестабільних ринків і не бажають розставатися з грошима.

Стартапи теж відреагували на загальний настрій інвесторів та не поспішають дебютувати на ринку. Вони сподіваються дочекатися більш слушної нагоди та поліпшення настроїв інвесторів.