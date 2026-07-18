Може врятувати гроші: чи варто викидати чек після покупки продуктів

Більшість людей після оплати продуктів залишає чек на касі або викидає його дорогою додому. Але він може знадобитися, якщо виникнуть проблеми з покупкою.

Навіщо потрібен чек за продукти

Товарний чек є ключовим документом, який підтверджує угоду між покупцем і продавцем, пояснює ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області.

У чеку зазначаються:

придбані продукти, їх кількість і вартість;

дата та час покупки;

а також дані продавця.

Тому чек може стати доказом того, що людина купила конкретний товар саме в певному магазині. Це особливо важливо, якщо після покупки виникли питання до якості продуктів або їх вартості.

Коли чек за продукти може знадобитися

Існує кілька випадків, коли покупцеві може знадобитися чек за продукти.

Якщо товар виявився неякісним

Продукти можуть бути зіпсованими, поганої якості або не відповідати інформації на упаковці. У такому випадку чек допоможе підтвердити факт покупки, якщо людина вирішить звернутися до магазину зі своїми претензіями.

Якщо потрібно повернути або обміняти товар

У передбачених законом випадках покупець може вимагати повернути кошти або обміняти продукти. Без документа довести, де саме і коли придбали продукти, може бути складніше.

Тому чек краще не викидати одразу після виходу з магазину, особливо якщо йдеться про дорогі продукти.

Якщо виникла суперечка на касі

Чек також допомагає перевірити, за якою саме ціною продали продукти. Якщо на касі випадково пробили зайвий товар, неправильну кількість або ціну, з його допомогою можна швидше перевірити розрахунок, щоб виправити помилку.

До слова, сьогодні магазини можуть надавати не лише паперовий, а й електронний чек. Його надсилають на телефон чи електронну пошту. Такий електронний документ також підтверджує факт покупки.

Таким чином, закон не вимагає, щоб людина роками зберігала чеки за всі продукти, які купує. Найкраще не викидати документи доти, доки не переконаєтеся, що з придбаним товаром усе гаразд.

Нагадаємо, в Україні продавці зобов’язані проводити розрахунки через реєстратори розрахункових операцій – касові апарати або програмні РРО – і видавати чек. Така вимога передбачена законодавством для підприємств торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.