Зачем нужен чек на продукты

Товарный чек является ключевым документом, подтверждающим сделку между покупателем и продавцом, поясняет Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

В чеке указываются:

приобретенные продукты, их количество и стоимость;

дата и время покупки;

а также данные продавца.

Поэтому чек может стать доказательством того, что человек купил конкретный товар именно в определенном магазине. Это особенно важно, если после покупки возникли вопросы по поводу качества продуктов или их стоимости.

Когда может понадобиться чек на продукты

Существует несколько случаев, когда покупателю может понадобиться чек на продукты.

Если товар оказался некачественным

Продукты могут быть испорченными, плохого качества или не соответствовать информации на упаковке. В таком случае чек поможет подтвердить факт покупки, если человек решит обратиться в магазин со своими претензиями.

Если нужно вернуть или обменять товар

В предусмотренных законом случаях покупатель может потребовать вернуть деньги или обменять продукты. Без документа доказать, где именно и когда были приобретены продукты, может быть сложнее.

Поэтому чек лучше не выбрасывать сразу после выхода из магазина, особенно если речь идет о дорогих продуктах.

Если возник спор на кассе

Чек также помогает проверить, по какой именно цене были проданы продукты. Если на кассе случайно пробили лишний товар, неправильное количество или цену, с его помощью можно быстрее проверить расчет, чтобы исправить ошибку.

К слову, сегодня магазины могут выдавать не только бумажный, но и электронный чек. Его присылают на телефон или по электронной почте. Такой электронный документ также подтверждает факт покупки.

Таким образом, закон не требует, чтобы человек годами хранил чеки на все приобретаемые продукты. Лучше всего не выбрасывать документы до тех пор, пока не убедитесь, что с купленным товаром все в порядке.

Напомним, в Украине продавцы обязаны проводить расчеты через регистраторы расчетных операций – кассовые аппараты или программные РРО – и выдавать чек. Такое требование предусмотрено законодательством для предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг.