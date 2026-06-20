Обязаны ли кассиры выдавать чек

Как сообщили в комментарии 24 Каналу юристы компании Mudri.partners, чек покупателям должны выдавать обязательно в бумажной или электронной форме, поскольку таково требование законодательства.

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В Украине продавец обязан проводить расчетные операции через кассовую систему. Это прямо требует закон о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Продавец должен выдать покупателю расчетный документ установленной формы на полную сумму покупки. Это может быть кассовый, товарный или расходный чек, расчетная квитанция и т. п.

Когда на кассе спрашивают "Чек нужен?", это не означает, что продажа может не оформляться официально. Операция при любых условиях проводится через РРО или ПРРО с обязательным формированием расчетного документа,

– отмечают юристы Mudri.partners.

В то же время форма получения чека может быть различной. Законодательство позволяет предоставлять его как в бумажном, так и в электронном виде. Например, цифровые чеки выдают торговые сети, в частности EVA, "Книгарня "Є".

Покупатели могут отказаться от бумажного чека. Однако это не означает, что продажи не должны регистрироваться в системе, поскольку это является нарушением законодательства. За такое можно получить штраф.

Почему кассиры спрашивают: "Чек нужен?"

Часть клиентов имеет привычку не забирать бумажный чек, покупая товары в магазинах или супермаркетах. Поэтому если спросить о необходимости чека и получить отказ, это позволяет продавцу не печатать лишние расчетные документы и сэкономить бумагу.

Выдавать чеки сейчас могут как кассовые аппараты (РРО), так и программные кассы (ПРРО) через планшет, компьютер или смартфон. Продавец товаров или услуг может отправить чек на электронную почту или показать QR-код для сканирования.

Почему чек важен для продавца и покупателя

Как отмечают в Государственной налоговой службе, выдача фискальных кассовых чеков является не только требованием закона, но и гарантией для покупателя того, что налоги уплачены, товар продан официально и его можно вернуть. То есть потребитель в случае необходимости сможет защитить свои права.

Фискальный чек является доказательством того, что потраченные на покупку деньги пошли в легальную экономику, а не в тень, доля которой в Украине оценивается в 30 – 50%.

Напомним, что в Украине запускают "еЧек" — цифровой аналог бумажного фискального чека, имеющий такую же юридическую силу. Полноценное внедрение сервиса запланировано на конец 2026 года, а сейчас он работает поэтапно.

На первом этапе "еЧек" доступен для клиентов "ПриватБанка", VST bank, monobank и ПУМБ. Получить его также можно в торговых сетях "Аврора", "Фора", на АЗС "Укрнафта" и в Auchan.