Чи зможуть підприємці бронювати працівників шляхом сплати підвищеного військового збору

Економічне бронювання могло б вирішити частину проблем бізнесу, зокрема — зарезервувати частину важливих працівників. Нині є спроби на законодавчому рівні запровадити економічне бронювання.

Чи буде бронювання працівників

Офіс Президента та ініціативна група нардепів, яку зібрав голова економічного комітету Дмитро Наталуха, розглядали різні ідеї щодо економічного бронювання.

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В ОП вважають, що потрібно спиратися на розмір реальної заробітної плати. Нижній "поріг", що дозволятиме претендувати на економічне бронювання, – це 30 – 35 тисяч гривень на місяць.

Законопроєкт про економічне бронювання

Водночас група депутатів є прихильниками впровадження податку, на кшталт військового збору. Якщо роботодавець хоче подати працівників на економічну "бронь", то має гарантувати, що кожного місяця додатково заплатить за нього 20 тисяч гривень.

11 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних".

Згідно з новим законопроєктом, кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у розмірі 20 400 гривень на місяць за працівника, має можливість забронювати цього працівника.

Водночас сплата підвищеного збору здійснюється не працівником, а підприємством. Це означає, що бізнес сам визначає, хто для нього найбільш критичний, і підтверджує це відповідними податками.

Ідея полягає в тому, щоб дати можливість саме підприємствам — тобто реальному сектору економіки, бізнесу — самостійно визначати, яких саме співробітників вони хочуть залишити на місцях для того, щоб мати можливість прогнозувати свою подальшу діяльність. Для цього ми хочемо надати підприємствам право на власний розсуд бронювати співробітників, незалежно від їхньої заробітної плати, посади, яку вони обіймають в компанії. Тобто визначати цих співробітників і бронювати їх шляхом сплати збільшеного військового внеску розміром 20 тисяч гривень на місяць за людину,

– розповів нардеп в інтерв'ю НВ.

Бронювання поширюється на кожен суб'єкт господарювання, що вирішує проблему неможливості бронювання для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть скористатися бронюванням, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

Альтернативні пропозиції

Наразі документ має бути розглянутий профільними комітетами.

Зареєстровані також два альтернативних законопроєкти, які включають:

Бронювання за умови офіційної зарплати понад 36 336 гривень;

Комбіновану модель з рівнем зарплати 36 336 гривень для найманих працівників та 20 400 гривень військового збору для ФОПів.

Раніше нардеп зазначив, що обсяг тіньового ринку бронювання, за різними оцінками, коливається від 700 мільйонів до 2 мільярдів доларів щороку. Він вважає, що економічне бронювання може забезпечити 200 мільярдів гривень щорічно на потреби Збройних Сил.

Обмеження на рівень бронювання 50% військовозобов'язаних в штаті підприємства залишається.

Зазвичай це не становить 40 або 50 людей на кожному підприємстві, максимум – 10,

– пояснив депутат.

Наталуха також зауважив, що в законопроєкті немає обмежень на рівень заробітної плати – це може бути навіть 5 000 гривень.