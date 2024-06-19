Смогут ли предприниматели бронировать работников путем уплаты повышенного военного сбора

Экономическое бронирование могло бы решить часть проблем бизнеса, в частности - зарезервировать часть важных работников. Сейчас есть попытки на законодательном уровне ввести экономическое бронирование.

Будет ли бронирование работников

Офис Президента и инициативная группа нардепов, которую собрал председатель экономического комитета Дмитрий Наталуха, рассматривали различные идеи по экономическому бронированию.

Читайте также Отсрочка от мобилизации для ФЛП: смогут ли предприниматели забронироваться

В ОП считают, что нужно опираться на размер реальной заработной платы. Нижний "порог", что позволит претендовать на экономическое бронирование, – это 30 – 35 тысяч гривен в месяц.

Законопроект об экономическом бронировании

В то же время группа депутатов являются сторонниками введения налога, вроде военного сбора. Если работодатель хочет подать работников на экономическую "бронь", то должен гарантировать, что каждый месяц дополнительно заплатит за него 20 тысяч гривен.

11 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".

Согласно новому законопроекту, каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в размере 20 400 гривен в месяц за работника, имеет возможность забронировать этого работника.

В то же время уплата повышенного сбора осуществляется не работником, а предприятием. Это означает, что бизнес сам определяет, кто для него наиболее критический, и подтверждает это соответствующими налогами.

Идея заключается в том, чтобы дать возможность именно предприятиям - то есть реальному сектору экономики, бизнеса - самостоятельно определять, каких именно сотрудников они хотят оставить на местах для того, чтобы иметь возможность прогнозировать свою дальнейшую деятельность. Для этого мы хотим предоставить предприятиям право по своему усмотрению бронировать сотрудников, независимо от их заработной платы, должности, которую они занимают в компании. То есть определять этих сотрудников и бронировать их путем уплаты увеличенного военного взноса в размере 20 тысяч гривен в месяц за человека,

– рассказал нардеп в интервью нардепу НВ.

Бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что решает проблему невозможности бронирования для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут воспользоваться бронированием, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года.

Альтернативные предложения

Сейчас документ должен быть рассмотрен профильными комитетами.

Зарегистрированы также два альтернативных законопроекта, которые включают:

Бронирование при условии официальной зарплаты более 36 336 гривен;

Комбинированную модель с уровнем зарплаты 36 336 гривен для наемных работников и 20 400 гривен военного сбора для ФЛП.

Ранее нардеп отметил, что объем теневого рынка бронирования, по разным оценкам, колеблется от 700 миллионов до 2 миллиардов долларов ежегодно. Он считает, что экономическое бронирование может обеспечить 200 миллиардов гривен ежегодно на нужды Вооруженных Сил.

Ограничение на уровень бронирования 50% военнообязанных в штате предприятия остается.

Обычно это не составляет 40 или 50 человек на каждом предприятии, максимум – 10,

– пояснил депутат.

Наталуха также отметил, что в законопроекте нет ограничений на уровень заработной платы – это может быть даже 5 000 гривен.