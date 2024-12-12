Скільки коштує iPhone 16 в Україні зараз

Вартість iPhone залежить від багатьох факторів. Зокрема, від обраної моделі, бажаного об'єму пам'яті та кольору.

Які зараз ціни на iPhone 16

На ціну iPhone впливає і стан телефона. Тобто, чи це новий гаджет, або ж він б/у.

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Зверніть увагу! На вартість iPhone також впливає його версія: Global чи e-SIM.

Зараз на ринку представлені такі варіанти нового iPhone 16:

iPhone 16 – об'єми пам'яті 128GB, 256GB, 512GB – діапазон кольорів Black, Pink, Teal, White, Ultramarine – ціна перебуває в межах від 870 до 1 400 доларів ;

– об'єми пам'яті 128GB, 256GB, 512GB – діапазон кольорів Black, Pink, Teal, White, Ultramarine – ціна перебуває в межах ; iPhone 16 Plus – місткість 128GB, 256GB, 512GB – діапазон кольорів Black, Pink, Teal, White, Ultramarine – ціна в межах від 1 000 до 1 300 доларів ;

– місткість 128GB, 256GB, 512GB – діапазон кольорів Black, Pink, Teal, White, Ultramarine – ціна в межах ; iPhone 16 Pro – розмір сховища 128GB, 256GB, 512GB, 1TB – діапазон кольорів Black Titanium, Natural Titanium, White Titanium, Desert Titanium – ціна в межах від 1 150 до 1 700 доларів ;

– розмір сховища 128GB, 256GB, 512GB, 1TB – діапазон кольорів Black Titanium, Natural Titanium, White Titanium, Desert Titanium – ціна в межах від ; iPhone 16 Pro Max – пам'ять 256GB, 512GB, 1TB – діапазон кольорів Black Titanium, Natural Titanium, White Titanium, Desert Titanium – ціна в межах від 1 400 до 1 900 доларів.

Важливо! Наведена вартість є актуальною на момент публікації. Ціна телефону може змінюватись, залежно від торгової точки.