Не тільки через Дію: як ще можна отримати "тисячу Зеленського"
10 грудня 2024, 12:59Читать новость на русском
"Тисячу Зеленського" можна оформити через Дію, буквально, за декілька кліків. Таким чином подали заявку на отримання коштів вже понад 6 мільйонів українців.
Як можна отримати "тисячу Зеленського"
З 4 грудня "тисячу Зеленського" можна отримати через Укрпошту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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Нагадаємо! Укрпошта не видає "тисячу Зеленського" готівкою.
З 10 грудня до програми долучаються і банки-партнери. Тепер "тисячу Зеленського" можна буде отримати і через них.
Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.
На що можна витратити тисячу Зеленського:
- ліки;
- комуналку;
- послуги зв'язку;
- покупку деяких товарів;
- оплату медичних (зокрема і ветеринарних) послуг;
- освіту;
- донати тощо.