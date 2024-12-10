Не тільки через Дію: як ще можна отримати "тисячу Зеленського"

"Тисячу Зеленського" можна оформити через Дію, буквально, за декілька кліків. Таким чином подали заявку на отримання коштів вже понад 6 мільйонів українців.

Як можна отримати "тисячу Зеленського"

З 4 грудня "тисячу Зеленського" можна отримати через Укрпошту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Нагадаємо! Укрпошта не видає "тисячу Зеленського" готівкою.

З 10 грудня до програми долучаються і банки-партнери. Тепер "тисячу Зеленського" можна буде отримати і через них.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.

На що можна витратити тисячу Зеленського: