Ще один головний біль для Маска: музичні компанії подали в суд на Twitter за використання пісень

Справи соціальної мережі Twitter після того, як її придбав Ілон Маск, стрімко пішли донизу. Окрім відтоку рекламодавців компанії доведеться відбиватися від музичних компаній.

Одразу кілька музичних компаній, які представляють Тейлор Свіфт, Бейонсе та інших популярних виконавців, подали у суд на Twitter. Причина – порушення авторських прав музикантів.

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Як Twitter порушує авторські права

На думку представників музикантів, соціальна мережа отримує неабияку вигоду від використання пісень. Разом з тим, самі музиканти не отримують жодних виплат за використання свого продукту.

Артисти хочуть отримувати гроші за використання своїх пісень. У судовому позові йдеться про 1700 випадків порушення авторських прав. Twitter хочуть змусити заплатити за порушення 250 мільйонів доларів.

Twitter стоїть окремо як найбільша платформа соціальних мереж, яка повністю відмовилася ліцензувати мільйони пісень на своєму сервісі,

– заявили позивачі.

У 2021 році керівництво соціальної мережі запевняло Конгрес, що виступає проти порушення авторських прав, а в інструменти боротьби з цим явищем вкладено багато коштів. Натомість після того, як компанію придбав Ілон Маск, Twitter не лише порушував авторські права, а й отримував за це прибуток.

Також позивачі стверджують, що Twitter не бачить жодної необхідності у дотриманні ліцензійних угод і надто повільно видаляє контент, який порушує авторські права.