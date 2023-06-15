Сразу несколько музыкальных компаний, представляющих Тейлор Свифт, Бейонсе и других популярных исполнителей, подали в суд в Twitter. Причина – нарушение авторских прав музыкантов.

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Как Twitter нарушает авторские права

По мнению представителей музыкантов, социальная сеть получает большую выгоду от использования песен. Вместе с тем сами музыканты не получают никаких выплат за использование своего продукта.

Артисты хотят получать деньги за использование своих песен. В судебном иске говорится о 1700 случаях нарушения авторских прав. Twitter хотят вынудить заплатить за нарушение 250 миллионов долларов.

Twitter стоит отдельно как крупнейшая платформа социальных сетей, полностью отказавшаяся лицензировать миллионы песен на своем сервисе,

– заявили истцы.

В 2021 году руководство социальной сети уверяло Конгресс, что выступает против нарушения авторских прав, а в инструменты борьбы с этим явлением вложено много средств. После того как компанию приобрел Илон Маск, Twitter не только нарушал авторские права, но и получал за это прибыль.

Также истцы утверждают, что Twitter не видит никакой необходимости соблюдения лицензионных соглашений и слишком медленно удаляет контент, нарушающий авторские права.