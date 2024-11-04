МВФ порадив Україні збільшити деякі податки: на що це вплине

Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні підвищити податок на додану вартість та акцизи на алкоголь. Такі зміни мають посприяти конкурентноспроможності країни.

На що вплине збільшення податків

Про це заявив заступник голови місії МВФ в Україні Тревор Лессард, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, якщо країна потребує швидкого збільшення доходів, підвищення ставки ПДВ є ефективним і масштабним підходом, який може забезпечити додаткові надходження вже наступного місяця.

Тревор Лессард Заступник голови місії МВФ в Україні Я думаю, що якщо вам потрібні негайні надходження, і ви хочете зробити це в ефективний, широкомасштабний спосіб, який забезпечить вам надходження вже наступного місяця, то важко уявити собі кращий варіант політики, ніж підвищення ставки ПДВ, із погляду того, скільки ви можете залучити, як це розподілить тягар підвищення податку і все таке інше.

Лессард також відзначив, що зміни у податковій політиці сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату та підвищенню конкурентоспроможності країни.

Зауважте! Тревор Лессард також звернув увагу на Національну стратегію доходів, спрямовану на проведення довгострокових реформ для підвищення ефективності податкового збору.

Він зазначив, що одним із завдань стратегії є усунення несправедливості в податковій системі.