Світова економіка буде зростати: МВФ дав оновлений позитивний прогноз

Світова економічна криза буде поволі відходити у минуле. Зростання повинні відчути усі, але до рекордних показників ще далеко.

Раніше Міжнародний валютний фонд прогнозував, що у 2023 році зростання світової економіки не перевищить 2,8%. Тепер його прогнози дещо оптимістичніші.

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Прогноз МВФ на 2023 та 2024 роки

На думку аналітиків МВФ, зростання світової економіки у 2023 році повинне сягнути показника у 3%. Прогноз на 2024 рік залишився незмінним на тому ж рівні – також 3%.

У МВФ пояснили, що це доволі низька динаміка за історичними мірками. З 2000 по 2019 рік лише середній показник становив 3,8%.

Щодо позитивних змін у прогнозах, то аналітики пояснили, що цьому сприяли врегулювання питання щодо граничного боргу США, а також обмеження хвилювань у банківському секторі США та Швейцарії. Це дуже пом'якшило потрясіння та дало хороші перспективи для розвитку.

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Одним з головних факторів ризику залишається інфляція, глобальний показник може становити 7%. Одна з головних причин – війна Росії проти України.

Інфляція може залишитися високою і навіть зрости в разі виникнення потрясінь, у тому числі пов'язаних із підвищенням інтенсивності воєнних дій в Україні та подіями, пов'язаними з екстремальними погодними явищами, що призведе до обмежувальної грошово-кредитної політики,

– йдеться у звіті МВФ.

Ринкам пропонують пристосовуватися до жорсткої політики центральних банків. Економічне зростання Китаю теж може уповільнитися, що призведе до зростання боргу кількох країн. Втім, якщо інфляція зростати не буде, то центральні банки не будуть провадити жорстку політику.