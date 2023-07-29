Ранее Международный валютный фонд прогнозировал, что в 2023 году рост мировой экономики не превысит 2,8%. Теперь его прогнозы несколько оптимистичнее.

Читайте также Технологии, аграрии, маркетинг: какие сферы должны стать "золотой жилой" будущего

Прогноз МВФ на 2023 и 2024 годы

По мнению аналитиков МВФ, рост мировой экономики в 2023 году должен достичь показателя в 3%. Прогноз на 2024 год остался неизменным на том же уровне – также 3%.

В МВФ объяснили, что это достаточно низкая динамика по историческим меркам. С 2000 по 2019 год только средний показатель составил 3,8%.

Что касается положительных изменений в прогнозах, то аналитики объяснили, что этому способствовали урегулирование вопроса предельного долга США, а также ограничение волнений в банковском секторе США и Швейцарии. Это очень смягчило потрясение и дало хорошие перспективы для развития.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Одним из главных факторов риска остается инфляция, глобальный показатель может составлять 7%. Одна из главных причин – война России против Украины.

Инфляция может остаться высокой и даже увеличиться в случае возникновения потрясений, в том числе связанных с повышением интенсивности военных действий в Украине и событиями, связанными с экстремальными погодными явлениями, что приведет к ограничительной денежно-кредитной политике,

– говорится в отчете МВФ.

Рынкам предлагают приспосабливаться к жесткой политике центральных банков. Экономический рост Китая тоже может замедлиться, что приведет к росту долга нескольких стран. Впрочем, если инфляция расти не будет, центральные банки не будут проводить жесткую политику.